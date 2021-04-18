Гороскоп на 19-25 апреля: для кого эта неделя будет наиболее удачной

Неделя с 19 по 25 апреля - время бурных споров. Воздержитесь от выяснения отношений с друзьями и коллегами. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Нотариусы могут ошибаться в документах, - говорит астрологиня. - Подождите с оформлением наследства. Покупать недвижимость лучше в четверг. Торгуйтесь. Продавцы пойдут навстречу. Сажайте лук и цветы, подкармливайте дерева. Женщины начнут выявлять лучшие способности - от кулинарии до произведений искусства. В выходные стоит покупать холодильники и стиральные машины. Эта неделя станет наиболее удачной для Тельцов, Раков, Дев и Козерогов".
Овен (21 марта - 20 апреля)
Оставайтесь порядочными. Уважайте выбор друзей и родственников. Примите в семью нового человека. Не рискуйте кошельком, проверяйте чеки у кассы. Приложите усилия, чтобы заработки выросли.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Все пойдет в ваши руки - нужные люди, информация, деньги. Если раньше всего приходилось добиваться, теперь просто научитесь принимать с благодарностью. Не ленитесь. Беритесь за работу, и вознаграждение не заставит себя ждать.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Согласитесь на финансовую поддержку родителей. Они охотно займут деньги на недвижимость. Это будет жилье, наполненное радостью и любовью. Отношения, в которых инициатива принадлежала только вам, исчерпываются. В вашу жизнь придут интересные партнеры, но не спешите давать им ключ от квартиры.
Рак (22 июня - 22 июля)
Успех этой неделе зависит от того, сколько успеете сделать в понедельник. Любимые и друзья будут подбадривать и радоваться вашим успехам. Ощутите, что вы достойны большего и лучшего.
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Лев (23 июля - 23 августа)
Хотите продемонстрировать все свои умения и поразить начальство? Беритесь за новый проект, требующий особых навыков. Близким трудно будет угодить вам.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Денег хватает на все необходимое. Часть сэкономьте, часть - отдайте на благотворительность. Не ходите каждый день в магазин. Закупиться в неделю.
Весы (24 сентября - 23 октября)
Почувствуете дефицит средств. Не берите товаров в кредит. Вовремя возвращайте долги. Это неделя приятных встреч. Наслаждайтесь общением, беспокойтесь друг о друге.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Оставайтесь пунктуальными. Старайтесь, чтобы все было выполнено тщательно. Иначе навредите своему авторитету. За покупками отправляйтесь в субботу. Денег потратите немного, но приобретете все, что хотели.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Не стоит торопиться и метаться от одного дела к другому. Остановитесь. Разве не имеете всего, чего хотели еще несколько лет назад? Время насладиться результатом и перевести дух.
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Козерог (22 декабря - 20 января)
Все идет так, как запланировали. Шутки помогут найти общий язык с коллегами и начальством. Легко вольетесь в новый коллектив. Хлопот будут добавлять дети-школьники. Придется уделить им больше времени через дистанционное обучение.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Заработки порадуют. Радуйте себя и любимых подарками. Трудно будет справиться с эмоциями. Если хотите мира в доме, научитесь уступать.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Период затишья. Не стоит надеяться на высокие результаты. Разочарований будет предостаточно. Не позволяйте себе опускать руки. Уверенность и поддержка любимых помогут достичь желаемого результата.
Астрологиня рассказала, чем порадуют лучшие выходные весны.
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