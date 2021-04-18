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Гороскоп на 19-25 апреля: для кого эта неделя будет наиболее удачной

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Гороскоп на 19-25 апреля: для кого эта неделя будет наиболее удачной
Женщины начнут выявлять лучшие способности - от кулинарии до произведений искусства. Фото: pixabay.com

Неделя с 19 по 25 апреля - время бурных споров. Воздержитесь от выяснения отношений с друзьями и коллегами. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Нотариусы могут ошибаться в документах, - говорит астрологиня. - Подождите с оформлением наследства. Покупать недвижимость лучше в четверг. Торгуйтесь. Продавцы пойдут навстречу. Сажайте лук и цветы, подкармливайте дерева. Женщины начнут выявлять лучшие способности - от кулинарии до произведений искусства. В выходные стоит покупать холодильники и стиральные машины. Эта неделя станет наиболее удачной для Тельцов, Раков, Дев и Козерогов".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Оставайтесь порядочными. Уважайте выбор друзей и родственников. Примите в семью нового человека. Не рискуйте кошельком, проверяйте чеки у кассы. Приложите усилия, чтобы заработки выросли.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Все пойдет в ваши руки - нужные люди, информация, деньги. Если раньше всего приходилось добиваться, теперь просто научитесь принимать с благодарностью. Не ленитесь. Беритесь за работу, и вознаграждение не заставит себя ждать.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Согласитесь на финансовую поддержку родителей. Они охотно займут деньги на недвижимость. Это будет жилье, наполненное радостью и любовью. Отношения, в которых инициатива принадлежала только вам, исчерпываются. В вашу жизнь придут интересные партнеры, но не спешите давать им ключ от квартиры.

Рак (22 июня - 22 июля)

Успех этой неделе зависит от того, сколько успеете сделать в понедельник. Любимые и друзья будут подбадривать и радоваться вашим успехам. Ощутите, что вы достойны большего и лучшего.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Хотите продемонстрировать все свои умения и поразить начальство? Беритесь за новый проект, требующий особых навыков. Близким трудно будет угодить вам.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Денег хватает на все необходимое. Часть сэкономьте, часть - отдайте на благотворительность. Не ходите каждый день в магазин. Закупиться в неделю.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Почувствуете дефицит средств. Не берите товаров в кредит. Вовремя возвращайте долги. Это неделя приятных встреч. Наслаждайтесь общением, беспокойтесь друг о друге.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Оставайтесь пунктуальными. Старайтесь, чтобы все было выполнено тщательно. Иначе навредите своему авторитету. За покупками отправляйтесь в субботу. Денег потратите немного, но приобретете все, что хотели.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Не стоит торопиться и метаться от одного дела к другому. Остановитесь. Разве не имеете всего, чего хотели еще несколько лет назад? Время насладиться результатом и перевести дух.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Все идет так, как запланировали. Шутки помогут найти общий язык с коллегами и начальством. Легко вольетесь в новый коллектив. Хлопот будут добавлять дети-школьники. Придется уделить им больше времени через дистанционное обучение.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Заработки порадуют. Радуйте себя и любимых подарками. Трудно будет справиться с эмоциями. Если хотите мира в доме, научитесь уступать.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Период затишья. Не стоит надеяться на высокие результаты. Разочарований будет предостаточно. Не позволяйте себе опускать руки. Уверенность и поддержка любимых помогут достичь желаемого результата.

Астрологиня рассказала, чем порадуют лучшие выходные весны.

Автор: Gazeta.ua
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