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среда, 21 апреля 2021 05:01

Церковный праздник 21 апреля - кому сегодня нужно молится

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Церковный праздник 21 апреля - кому сегодня нужно молится
21 апреля церковь поситает святых апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма из числа 70-ти. Фото: unsplash.com

21 апреля христиане восточного обряда отдают честь памяти святых апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта и Ерма, которые принадлежали к лику святых 70-ти апостолов.

Вспоминают также преподобного Руфа, затворника Киево-Печерского в Дальних пещерах.

Святой апостол Иродион (Родион) - родственник апостола Павла, который вспоминает о нем в своем послании к римлянам: "Приветствуйте моего Иродиона". По преданию, Иродион был епископом в греческом городе Патрасе во времена императора Нерона и умер мученической смертью вместе с апостолами Петром и Павлом. Предполагают, что распространенное впоследствии христианское имя Иродион может происходить от Ирода.

Святой апостол Агав имел пророческий дар. Его как Агава Пророка вспоминают в апостольских Деяниях в двух эпизодах. Он предсказал голод. Пророчество сбылось в правление Клавдия Цезаря. Также Агав предсказал апостолу Павлу страдания в Иерусалиме. Агава описывали как "старца с раздвоенной бородой". Проповедовал в разных странах, погиб мученической смертью в Сирийской Антиохии.

Святой апостол Асинкрит был епископом Иркании в Малой Азии. Его упоминают в церковной службе как просветителя.

Святого апостола Руфа в Послании к римлянам вспоминает Павел святой "Приветствуйте Руфа, избранного в Господе". Руфь был епископом в Фивах, что в Элладе. По другой версии - в Каталонии, поэтому своим апостолом Руфа считают испанцы.

Святой апостол Ерм (Ерма) был епископом Филиппополь (ныне территория Болгарии. - Gazeta.ua). Исторических данных о нем мало, но имя Ерма вспоминает апостол Павел в послании к римлянам. Описывают его как молодого человека с короткой, едва видимой бородой.

Данных о святом апостоле Флегонте тоже немного, кроме того, что его также упоминают в послании римлянам. Молодой человек, у которого еще не росла борода, был епископом в городе Марафон, что во Фракии (территория Малой Азии. - Gazeta.ua).

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Затворника Киево-Печерского в Дальних пещерах Руфа также вспоминают 21 апреля. Святой Руф жил в XIV в. в Киево-Печерском монастыре. В обители был примером для Посников, отмечался трудолюбием. Строго соблюдал аскезы и затворнический статуса. По монашескому обычаю, Руфь поручил себя Христу, пытался всей душой угодить Ему постом, молитвой, затвором в пещере и другими подвигами монашеской жизни.

Святой Руф так и скончался в затворе. Его нетленные мощи находятся в Дальних пещерах. В акафисте всем Печерским преподобным о нем сказано: "Радуйся, Руфе, ты образцом сдерживания и подвижничества был".

По народному календарю, 21 апреля называют еще днем Руфа Гадючника. Считается, что сегодня нельзя ходить в лес - змеи в этот лень особенно злы и укус гадюки может стать смертельным.

Собор святых 70-ти апостолов, согласно христианским верованиям, это избрание Христом апостолов чтобы послать их на проповедь, которое произошло после третьей Пасхи Иисуса в Иерусалиме, то есть в последний год его земной жизни. После избрания Иисус дает апостолам установки, схожие с теми, что дал своим 12-ти апостолам.
Собор апостолов от семидесятки православная церковь поминает 4 января.

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