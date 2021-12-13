День Ангела 14 декабря – оригинальные поздравления в стихах и прозе

Православная церковь 14 декабря чтит память святого пророка Наума. Был одним из 12 малых пророков.
День Ангела сегодня отмечают Анастасия и Дмитрий.
Анастасия означает "возвращение к жизни". Это мечтательные фантазерки, которые боятся не оправдать чьи-то ожидания. Их можно обмануть и обидеть, потому что они беззащитны перед злыми и хитрыми людьми. Анастасия быстро входит в доверие и легко налаживает связь с людьми. Она может стать хорошей артисткой, воспитателем в детском саду, врачом.
Происхождение имени Дмитрий связано с именем Деметры – богини земли и плодородия. Он капризен и непрост в общении. Упрямый и иногда может разозлиться, если что-то идет не так. Однако Дмитрий настойчив, умен и никогда не опускает руки в случае неудачи. Профессию лучше выбирать ту, в которой придется общаться с людьми. Дмитрий легко увлекается женщинами и не стесняется этого.
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Поздравления для именинников:
Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
***
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
И пусть архангел судьбу твою хранит,
И пускай душа не плачет,
Пускай будет в жизни все сполна
Нисколечко иначе,
Пускай напасти обойдут тебя,
Пусть солнышко лишь светит,
И чтоб любили все тебя
Сильней всего на свете!
***
В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
***
В этот день ты справляешь не свой день рождения, а день рождения своего ангела. Я хочу поздравить его с этой датой. Я не знаю, сколько ему веков, но именно сегодня он самый красивый и пернатый. Ну, а тебе я хочу пожелать, чтобы вы никогда не расставались, чтобы твой ангел всегда находился за спиной, оберегая от всех бед и напастей. Я желаю тебе доброго и верного помощника, который укроет тебя от любого ненастья своим крылом!
Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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