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среда, 12 мая 2021 03:01

День Ангела 12 мая - кого сегодня поздравить

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День Ангела 12 мая - кого сегодня поздравить
В молитвах мучеников просят об исцелении больных. Фото: pinterest.com

12 мая чествуют Девять мучеников, которые служили и проповедовали христианство в городе Кизик. В народе этот праздник прозвали Девять целителей.

Именины сегодня отмечают Арсений, Василий и Иван.

Имя Арсений с древнегреческого означает "мужественный". Арсении - хитрые, расчетливые, трудолюбивые и аккуратные. Они ценят друзей, но без выгоды помогать не будут. Арсений - мечтатель: строит далеко идущие планы, далекие от реальности. Он всегда старается быть лидером, но трудно приобретает успехи в карьере.

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Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.

С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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