День Ангела 12 декабря - как душевно поздравить именинников

Православная церковь 12 декабря чтит память святого Парамона. В народе его называли Зимоуказателем, ведь в этот день предки узнавали погоду на декабрь.
День Ангела сегодня отмечают Даниил, Сергей, Федор, Николай, Денис, Иван.
Даниил из древнееврейского означает "Божий суд". Он спокоен и добр, общителен и отзывчив. Не любит, когда говорят ложь. Из-за этого может разозлиться, но быстро забывает обиду. Даниил рассудительный и иногда эгоистичный. В семейных отношениях много времени уделяет детям, но жене не любит помогать в хозяйстве.
Имя Сергей происходит от римского родового имени "Сергиус" и означает "высокий", "уважаемый". Эти мужчины мужественны и сильны духом, однако способны и к сочувствию. В работе они добросовестны, старательно выполняют свои обязанности. Всегда придерживаются обещаний. Сергей старается во всем помогать родителям, заботится о них, однако свои проблемы любит решать собственными силами. В семейных отношениях будет хорошим хозяином.
Федор из древнегреческого означает "подарок Божий". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор.
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Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивы, старательны и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.
Имя Денис произошло от древнегреческого имени Дионисиос. В мифологии Дионис был богом природы и вина. Эти мужчины - способные и усидчивые. Они легко переживают все жизненные сложности. Денису часто улыбается удача. С детства и на всю жизнь – ожесточенный коллекционер. Не боится кропотливой работы, принципиальный. Любит навязывать свои идеи другим людям. Иногда при выборе супруги руководствуется корыстными мотивами.
Из древнееврейской Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.
Поздравления для именинников:
Для тебя я соберу
Массу поздравлений,
Чтобы жизнь была полна
Радостных мгновений.
Я желаю, чтобы ты
Был всегда при деле,
Чтобы был здоровый дух
При здоровом теле.
Чтобы вверх тебя вели
Ровные дороги,
Чтоб любовь тебя ждала
На родном пороге.
Чтоб к успеху твердо шел,
Одолев преграды.
Покорение вершин
Станет пусть наградой.
***
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удаётся
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнётся,
Значит, сегодня должно повезти.
День именин – это день персональный.
Лишь для тебя нынче солнечный свет.
Имя твоё – это образ реальный,
В мире подобного образа нет.
Праздничный день в каждом доме – событие.
Новое утро приносит рассвет,
Радость познания, мира открытие,
Ярких цветов ароматный букет.
Пусть поздравления тёплым потоком
В душу твою принесут благодать.
С неба взирая недремлющим оком,
Ангел твой будет всегда помогать.
***
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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