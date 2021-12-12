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воскресенье, 12 декабря 2021 03:11

День Ангела 12 декабря - как душевно поздравить именинников

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День Ангела 12 декабря - как душевно поздравить именинников
Багряная звезда сегодня предвещала сильные ветра. Фото: pinterest.com

Православная церковь 12 декабря чтит память святого Парамона. В народе его называли Зимоуказателем, ведь в этот день предки узнавали погоду на декабрь.

День Ангела сегодня отмечают Даниил, Сергей, Федор, Николай, Денис, Иван.

Даниил из древнееврейского означает "Божий суд". Он спокоен и добр, общителен и отзывчив. Не любит, когда говорят ложь. Из-за этого может разозлиться, но быстро забывает обиду. Даниил рассудительный и иногда эгоистичный. В семейных отношениях много времени уделяет детям, но жене не любит помогать в хозяйстве.

Имя Сергей происходит от римского родового имени "Сергиус" и означает "высокий", "уважаемый". Эти мужчины мужественны и сильны духом, однако способны и к сочувствию. В работе они добросовестны, старательно выполняют свои обязанности. Всегда придерживаются обещаний. Сергей старается во всем помогать родителям, заботится о них, однако свои проблемы любит решать собственными силами. В семейных отношениях будет хорошим хозяином.

Федор из древнегреческого означает "подарок Божий". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор.

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Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивы, старательны и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

Имя Денис произошло от древнегреческого имени Дионисиос. В мифологии Дионис был богом природы и вина. Эти мужчины - способные и усидчивые. Они легко переживают все жизненные сложности. Денису часто улыбается удача. С детства и на всю жизнь – ожесточенный коллекционер. Не боится кропотливой работы, принципиальный. Любит навязывать свои идеи другим людям. Иногда при выборе супруги руководствуется корыстными мотивами.

Из древнееврейской Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.

Поздравления для именинников:

Для тебя я соберу
Массу поздравлений,
Чтобы жизнь была полна
Радостных мгновений.

Я желаю, чтобы ты
Был всегда при деле,
Чтобы был здоровый дух
При здоровом теле.

Чтобы вверх тебя вели
Ровные дороги,
Чтоб любовь тебя ждала
На родном пороге.

Чтоб к успеху твердо шел,
Одолев преграды.
Покорение вершин
Станет пусть наградой.

***

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удаётся

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнётся,

Значит, сегодня должно повезти.

День именин – это день персональный.

Лишь для тебя нынче солнечный свет.

Имя твоё – это образ реальный,

В мире подобного образа нет.

Праздничный день в каждом доме – событие.

Новое утро приносит рассвет,

Радость познания, мира открытие,

Ярких цветов ароматный букет.

Пусть поздравления тёплым потоком

В душу твою принесут благодать.

С неба взирая недремлющим оком,

Ангел твой будет всегда помогать.

***

В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, понимания,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.

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