День Ангела 11 июня - кто сегодня феерически поздравить именинников

11 июня богат на именинников. День Ангела отмечают владельцы имен Александр, Богдан, Андрей, Иван, Константин и Мария.

Не забудьте поздравить причастных с праздником. Для этого Gazeta.ua предлагает больше узнать об истории именин и выбрать хорошее приветствие для именинников.

Именины для православных и католиков - это личный праздник, приходящийся на день, в который церковь отмечает память одноименного святого.

"В давние времена День Ангела был даже важнее, чем день рождения, потому что его связывали с таинством Крещения - духовного перерождения. Часто эти два события не слишком расходились во времени. Новорожденного не крещеным долго не держали", - рассказал отец Михаил.

Крестные имена выбирались по церковному календарю. Обычно выбор имени ограничивался именами святых, память которых отмечалась в день Крещения. Поэтому часто при выборе имени младенца прислушивались к священнику.

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"Иногда "зная" люди говорят, что имя для Крещения и в свитьське должны быть различным, чтобы никто не сглазил. Это предрассудки. Если вы уже выбрали имя для своего ребенка, то придумывать другое для Крещения не надо. Разве если оно отсутствует в перечне церковных имен. Тогда священник предложит созвучное, а родители уже пусть думают", - сказал священник.

Наши предки праздновали именины пышно. Варила пиво и пекли именинные пироги и караваи. Ходили в церковь на службу, заказывали молебень за здоровье. Именинникам советуют вспомнить своего небесного покровитиля, почитать о его жизни, помолиться.

Фото: kozakorium.com

11 июня в православной церкви отмечают после праздник Вознесения, которое продлится восемь дней. Также христиане сегодня чтят память преподобномученицы Феодосии.