День Ангела 10 августа. Как красиво поздравить именинников

10 августа православная церковь вспоминает двух с 70 апостолов - Прохора и Пармена. Святые проповедовали христианскую веру и пострадали во времена гонений.
День Ангела сегодня празднуют Анастасия, Василий и Николай.
Анастасия означает "возвращение к жизни". Это мечтательные фантазерки, которые боятся не оправдать чьи-то ожидания. Их можно обмануть и обидеть, ведь они беззащитны перед злыми и хитрыми людьми. Анастасия быстро входит в доверие и легко вступает в контакт с людьми. Она может стать хорошей артисткой, воспитателем в детском саду, врачом.
Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.
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Имя Николай походит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивые, старательные и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.
Поздравления в прозе
В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
***
Именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!
***
Именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!
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Поздравления в стихах
Пусть ангел, взгляд не отводя,
Присмотрит за тобою,
Пускай всю жизнь хранит тебя,
Прикрыв от бед собою.
Звезда пусть сон твой бережет,
В ночной тиши сияя,
А солнце по утрам встает,
Мрак ночи разгоняя.
Пусть ветер тучи разведет,
Что будут над тобою,
И в дождик радуга взойдет,
Соединив с душою.
Пусть будет милостивен Бог,
Подарит жизнь такую:
Где ты из тысячи дорог
Найдешь свою прямую!
***
Я с Днем Ангела поздравить
От души тебя спешу,
Пусть тебя всегда направит
Он на нужную тропу.
Помогает непременно,
От ошибки оградит,
Ангельским благословеньем
От несчастья защитит!
***
Ангел небесный хранит нас на свете.
Ангел-хранитель у каждого свой.
Он за тебя в этой жизни в ответе,
Он охраняет и жизнь, и покой.
Может, ему не всегда удаётся
Беды людские рукой отвести.
Знай, что сегодня твой праздник начнётся,
Значит, сегодня должно повезти.
Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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