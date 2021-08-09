День Ангела 10 августа. Как красиво поздравить именинников

По народному календарю, сегодня отмечают день Пармена и Прохора. Фото: pinterest.com

10 августа православная церковь вспоминает двух с 70 апостолов - Прохора и Пармена. Святые проповедовали христианскую веру и пострадали во времена гонений.

День Ангела сегодня празднуют Анастасия, Василий и Николай.

Анастасия означает "возвращение к жизни". Это мечтательные фантазерки, которые боятся не оправдать чьи-то ожидания. Их можно обмануть и обидеть, ведь они беззащитны перед злыми и хитрыми людьми. Анастасия быстро входит в доверие и легко вступает в контакт с людьми. Она может стать хорошей артисткой, воспитателем в детском саду, врачом.

Имя Василий с древнегреческого означает "царский", "царственный". Это общительные люди, которые с радостью будут проводить время в компании друзей за просмотром футбола или хоккея. Может конфликтовать с женой, чтобы отстоять товарищей. Василий любит свою работу и старается быть первым во всем. В отношениях с женщинами проявляет рыцарские качества и всегда выполняет обещания. Обычно, принимают жену со всеми недостатками.

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Имя Николай походит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивые, старательные и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

Поздравления в прозе

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!

***

Именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!

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Поздравления в стихах

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Я с Днем Ангела поздравить

От души тебя спешу,

Пусть тебя всегда направит

Он на нужную тропу.

Помогает непременно,

От ошибки оградит,

Ангельским благословеньем

От несчастья защитит!

***

Ангел небесный хранит нас на свете.

Ангел-хранитель у каждого свой.

Он за тебя в этой жизни в ответе,

Он охраняет и жизнь, и покой.

Может, ему не всегда удаётся

Беды людские рукой отвести.

Знай, что сегодня твой праздник начнётся,

Значит, сегодня должно повезти.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.