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"Демократия - это тонкая материя. Мы этого не понимали" - российский режиссер

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&quot;Демократия - это тонкая материя. Мы этого не понимали&quot; - российский режиссер
Режиссер Виталий Манский: Нам казалось, что можно для идеалов пренебречь демократией Фото: hromadske.ua

Россия пренебрегла демократией еще в 1990-х.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит режиссер Виталий Манский.

"1996 были выборы Бориса Ельцина на второй срок. Демократически настроенные граждане объединились вокруг него, чтобы не допустить коммунистов к власти. И Ельцин тогда выборов не выиграл. В первом туре набрал 35,28%, а коммунист Геннадий Зюганов - 32 , 03%. Во втором - 53,82% против 40,31%. За полгода до выборов рейтинг Ельцина составлял 3%.

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Борис Николаевич тогда лежал после операции на сердце, был недееспособен. Но нам казалось, что можно для идеалов пренебречь демократией. А Ельцин по той же схеме привел в президентский кабинет никому не известного человека. Путин появился не в 2000-м, а когда русские начали насиловать демократию.

Демократия - это тонкая материя. С ней надо осторожно. Недолив воды - высохнет, перелив - сгниет. Мы этого не понимали. И когда говорю "мы" - я имею в виду не только Россию", - говорит режиссер.

Полное интервью с Виталием Манским читайте в журнале "Країна" от 15 августа.

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