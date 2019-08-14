Путинская машина работает на создание зомбированного электорального большинства - Манский

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1215
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 288
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1521
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1899
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1863
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
Просмотров: 1296
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6597
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1674
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 954
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
28
7
5
5
13
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
За ящик манго заплатила 1 евро - украинка рассказала о жизни в Голландии
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
Популярные портретные куклы - переселенка рассказала о бизнес на игрушках
В метро нашли двойника Зеленского
В метро нашли двойника Зеленского
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
В Офисе президента будут висеть картины с шаурмой и голыми женщинами
Видео
Все видео
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Зеленского просят очистить Умань от коррупции и посодействовать строительству синагоги
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Грымчаку избирают меру пресечения: онлайн-трансляция заседания
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
Активисты ликвидировали КПП, которое брало деньги за доступ к воде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
"Квартал 95" впервые проехался по Зеленскому и его команде
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4401
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1521
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 1899
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6597
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4736
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
18 августа 2019
Просмотров: 459
Вона
– Я живу в селі під Києвом. Біля озера. Кожні вихідні на протилежному березі збирається компанія й мучить мене своєю музикою, – каже ...
воскресенье, 18 августа 2019 20:23

Путинская машина работает на создание зомбированного электорального большинства - Манский

  Комментировать
Путинская машина работает на создание зомбированного электорального большинства - Манский
Режиссер Виталий Манский: Дутые рейтинги диктаторов исчезают мгновенно Фото: style.nv.ua

Россия имеет только один путь развития - революционный.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит режиссер Виталий Манский.

"Путин говорит, что опирается на поддержку народа. Не случайно социологические службы по-другому теперь рассчитывают его рейтинг. Из истории известно, что дутые рейтинги диктаторов исчезают мгновенно. Расстрел Чаушеску начался с митинга в его поддержку в центре Бухареста. Оттуда ему пришлось бежать и в тот же день предстать перед судом и армией, которая когда-то его поддерживала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда в Москве будет пылать, в Одессе брови обгорят - Манский

Путинская машина работает на создание зомбированого электорального большинства. Но у любого резинового предмета предел надувания. Когда лопается - происходит взрыв. Эволюция или революция - история не знает третьего пути. Или физическая смерть. Но Путин достаточно молодой, и о нем серьезно заботятся. Ничто не помешает ему дожить до 95 лет. Тогда сможет повторить судьбу Антониу Салазара ", - говорит режиссер.

Полное интервью с Виталием Манским читайте в журнале "Країна" от 15 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путинская машина работает на создание зомбированного электорального большинства - Манский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Крики людей и животных охватили Хортицу

Самое читаемое
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
28
 Просмотров: 113698
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
 3 Просмотров: 19809
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
Добивал на глазах у дочери: подробности кровавого нападения киевлянина на бывшую жену
 Просмотров: 19278
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 19233
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 9 Просмотров: 15527
Общество
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
Найдены доказательства участия российских войск в боях за Иловайск
 Просмотров: 180
Глава сената Польши стал на колено перед могилой украинского военного
Глава сената Польши стал на колено перед могилой украинского военного Просмотров: 396
В Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников
В Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников Просмотров: 855
Астролог рассказала, кого порадует результатами следующая неделя
Астролог рассказала, кого порадует результатами следующая неделя
 Просмотров: 657
СБУ проверяет работу канадской сети кинотеатров в Крыму
СБУ проверяет работу канадской сети кинотеатров в Крыму Просмотров: 270
Больше всего комментируют
9
После выборов в патриотов опустились руки
5
Совок бессмертный - в сети раскритиковали подготовку к празднованию Дня Независимости
4
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
3
Развал ядерной России - ужас для Киева, должны готовиться к большим проблемам
1
Денег нет: Воздушные силы отказались от тренажеров для зенитных установок
Голосов: 43411
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua