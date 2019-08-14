Путинская машина работает на создание зомбированного электорального большинства - Манский

Режиссер Виталий Манский: Дутые рейтинги диктаторов исчезают мгновенно Фото: style.nv.ua

Россия имеет только один путь развития - революционный.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит режиссер Виталий Манский.

"Путин говорит, что опирается на поддержку народа. Не случайно социологические службы по-другому теперь рассчитывают его рейтинг. Из истории известно, что дутые рейтинги диктаторов исчезают мгновенно. Расстрел Чаушеску начался с митинга в его поддержку в центре Бухареста. Оттуда ему пришлось бежать и в тот же день предстать перед судом и армией, которая когда-то его поддерживала.

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Путинская машина работает на создание зомбированого электорального большинства. Но у любого резинового предмета предел надувания. Когда лопается - происходит взрыв. Эволюция или революция - история не знает третьего пути. Или физическая смерть. Но Путин достаточно молодой, и о нем серьезно заботятся. Ничто не помешает ему дожить до 95 лет. Тогда сможет повторить судьбу Антониу Салазара ", - говорит режиссер.

Полное интервью с Виталием Манским читайте в журнале "Країна" от 15 августа.