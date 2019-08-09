Демарш в "Минске" привлечет внимание мира к брутальным действиям России

Если на Россию не давить, она будет действовать агрессивно, - говорит представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Бессмертный, 53 года. - В РФ внешняя политика реализуется через принцип принуждения к миру силой. Фото: СтопФейк

У Украины несоизмеримо меньшие информационные возможности для донесения своих позиций к международному сообществу, чем у России.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит политолог Михаил Басараб.

"Нам сложно соревноваться с российской пропагандой. Только демаршами можно привлечь внимание мирового сообщества к нарушениям международного права и договоренностей. Минская площадка является очень удобной для этого. Выход из Минского процесса не будет выглядеть недружественным жестом в сторону западных партнеров. От приостановки работы в "Минске" мы не получим никаких негативных последствий. Однако сможем показать всему миру свое неприятие брутальных, агрессивных действий России", - считает эксперт.

Для нас очень важно привлечь к переговорам США, отмечает он.

"Петр Порошенко на посту президента недостаточно настаивал на этом. Возможно, из-за позиции тогдашнего президента Америки Барака Обамы. Тот пытался самоустраниться от проблемы. Не исключено, что Берлин и Париж были против участия США", - говорит Басараб.

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По его мнению, инициатива Владимира Зеленского привлечь Америку и Великобританию правильная.

"Но Москва будет тщательно сопротивляться. Не исключено, что применит шантаж в отношении Берлина и Парижа. У старая Европы сильная деловая, коррупционная и энергетическая зависимость от Кремля. В ЕС действует пророссийское лобби. К сожалению, сейчас мы далеко от момента, когда США и Великобритания смогут приобщиться к переговорам. Надо последовательно работать в этом направлении. Стоит налаживать тесное взаимодействие между Украиной и США в энергетическом секторе. Нужно привлекать американские инвестиции", - добавляет политолог.

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Безсмертный сказал, что нам следует приостановить работу в минском процессе после гибели четырех украинских военных в Павлополе. Сделать это минимум до момента, пока будет собран "нормандский формат".