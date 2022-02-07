Delta опережает: Минздрав озвучил показатель смертности от штамма Omicron

Ляшко рассказал об особенностях Omicron-волны в Украине. Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Covid-штамм Omicron в среднем влечет за собой девять смертей на 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга 7 февраля.

"За последнюю неделю появились новые аналитические материалы, касающиеся штамма Omicron. Новый отчет от CDC показывает, что Omicron-волна в среднем влечет девять смертей на 1000 случаев заболеваний. А во время Delta-волны умирали в среднем 13 человек из 1000 инфицированных", - сказал Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украину прибыла первая партия таблеток от Covid-19

Он подчеркнул, что благодаря более мощной системе тестирования в Украине способны выявлять большее количество случаев инфицирования, тем самым выдерживая среднеевропейский уровень тестирований. Речь идет о показателе более 100 тыс. ПЦР-тестирований и более 80 тыс. антигенов в сутки.

"Благодаря вакцинации при 40 тысячах случаев в сутки мы имеем не более 4 тысяч госпитализированных. То есть, только каждый десятый выявленный случай госпитализируется. Во время осенней волны мы госпитализировали каждого четвертого", - добавил Ляшко.

Виктор Ляшко также сообщил, что в ближайшие две недели количество новых случаев Covid-19 в Украине может возрасти до 60 тыc. в сутки. За прошедшие сутки, 6 февраля, обнаружили 23 378 новых случаев Covid-19 в Украине. Среди новых больных - 2242 ребенка и 394 медработника. 2699 человек были госпитализированы. 115 умерли. 5024 человека выздоровели.