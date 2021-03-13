Дело ПриватБанка: суд арестовал $3 млн и корпоративные права Яценко

Суд арестовал корпоративные права банкира Яценко. Фото: Reuters

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала $3 млн бывшего заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко.

Арест также наложили на половину долей корпоративных прав, принадлежащих его гражданской жене. Об этом сообщила пресс служба суда.

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"И это все в дополнение к уже наложенному аресту на 8 жилых домов, 2 квартир, гараж, 20 земельных участков, 6 автомобилей, 2 прицепы, судно и корпоративные права в ЧАО "УАПКТ "Укрстальпроект" в размере 8,13%", - отметили в Центре противодействия коррупции.

Посольство США в Украине назвал подозрения по делу ПриватБанка, которые объявило Национальное антикоррупционное бюро, важным шагом в борьбе с коррупцией. Такие отважные действия является важным шагом в борьбе с коррупцией ", - сообщает американское дипведомством.