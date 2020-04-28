Дело о коррупции брата Ермака сознательно хоронят

Зато Гео Лерос подал с пленками депутатское обращение в Национальное антикоррупционное бюро. В юридической компании "Миллер", которая представляет его интересы заявили, что за иском Лероса открыть 5 уголовных дел. Но только одно из них касалась коррупции. Другие открыло ГБР из-за распространения видео. Фото: reuters

Специализированная антикоррупционная прокуратура не увидела злоупотребления властью в действиях Дениса Ермака - брата главы Офиса президента. Дело передают Нацполиции. Подследственность меняют для того, чтобы дело не расследовали.

Об этом говорит Gazeta.ua публицист Карл Волох.

"Если Антикоррупционная прокуратура не видит в этом деле состава преступления, ее надо закрывать. Наоборот этого не делают, значит коррупция таки была. Ведь человек, приходящийся близким родственником одному из первых лиц государства, получал деньги за государстве должности. Национальная полиция не расследует коррупцию такого уровня. Поэтому не стоит ожидать результата. Причина - отсутствие политической воли нашей власти", - считает эксперт.

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По его словам, скандал с пленками частично повлиял на рейтинги Зеленского. Но это - очень незначительные изменения.

"Новая власть ежедневно оказывается замешанной в какие-то новые скандалы. Однако это замечает относительно небольшой круг людей. О таких провалах не говорят на большинстве телевизионных каналов, именно поэтому они несущественно влияют на уровень поддержки президента и его команды", - добавляет Карл Волох.

В конце марта народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обнародовал видео, на котором брат главы ОПГ Денис Ермак разговаривал с разными лицами по их возможному трудоустройству на государственные должности.