Дело Гандзюк: Мангера обязали сдать загранпаспорт

Владислав Мангер. Фото: Радио Свобода

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ по делу об убийстве Екатерины Гандзюк. Следственный судья обязал подозреваемого Владислава Мангера сдать загранпаспорт и одеть электронный браслет.

"Судья обязал Мангера 3 августа 2019-го прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию на время, а также не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя, прокурора", - прокомментировала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Мангер обязан уведомлять следователя, прокурора об изменении своего места жительства, должен сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу, другие документы для выезда, а также носить электронное средство контроля.

В ГПУ сообщили, что постановление обжалованию не подлежит.

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Председатель Херсонской ОГА Владислав Мангер попросил о встрече с президентом Владимиром Зеленским. Он фигурирует в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.