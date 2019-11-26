"Делайте то, что делали для меня" - Сенцов в Европарламенте напомнил о других политзаключенных

censor Олег Сенцов в Европарламенте напомнил не забывать об освобождении других политзаключенных

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов выступил в Европарламенте и напомнил о важности освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на неподконтрольных Украины территориях.

"Я очень благодарен всем вам за поддержку нашей страны в борьбе, которая до сих пор не завершена. С моим увольнением хэппиэнд не пришел. В России продолжают удерживать около сотни наших политзаключенных, большинство из которых крымские татары. Более 200 военных, женщин и даже несовершеннолетних находятся в тюрьмах Донецка и Луганска... Что с ними происходит там, мы не знаем. В каких они условиях, мы не знаем. Об их состоянии здоровья мы не знаем. Мы даже точное количество этих людей не знаем, но они сейчас продолжают находиться там уже не первый год", - сказал Олег Сенцов.

Об этих людях будет говорить каждый раз, когда будет оказываться у микрофона, отметил он.

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"И каждый раз я буду призывать всех вас о них не забывать. Их очень много. Пожалуйста, помните о них и делайте для них то, что вы делали для меня" - призвал режиссер.

Бывший политзаключенный Олег Сенцов в Европарламенте 26 ноября получил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Награду Сенцов присудили 2018-го, но тогда он не получил ее, так как находился в российской тюрьме.