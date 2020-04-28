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суббота, 02 мая 2020 20:23

"Действуют наугад" - власть не понимает, как вывести государство из кризиса

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&quot;Действуют наугад&quot; - власть не понимает, как вывести государство из кризиса
Владимир Дубровский: антикризисные меры должны разрабатываться - исходя из того, куда мы из этого кризиса хотим выйти. Фото: Тарас Подолян

Сегодняшняя власть не имеет действенной стратегии выхода из кризиса.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"Для этого надо вообще иметь стратегию. Антикризисная программа должна быть производной от общего видения. И его не было даже в правительстве Алексея Гончарука. В Кабмине Дениса Шмыгаля об этом, судя по его программы, и речи нет", - считает эксперт.

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По его словам, стратегию до выборов должны были разработать президент или его политическая партия.

"Искать представителей правительства под конкретные задачи. И антикризисные меры должны разрабатываться - исходя из того, куда мы из этого кризиса хотим выйти. Но этого не произошло. Власть растеряна. Нынешние меры принимают в значительной степени наугад", - добавляет экономист.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

Новый "Антикризисный бюджет" предусматривает падение экономики на 3,9% против ранее планируемого роста на 3,7%, среднегодовой курс гривны - 29,5 за доллар, а не 27.

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