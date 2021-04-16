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воскресенье, 18 апреля 2021 19:00

"Даже в 45 можно получить стипендию на обучение" - украинка об университетах в Швеции
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В Швеции Елене нравится толерантность местных жителей. Здесь не задают лишних вопросов и не смотрят на человека искоса, потому что одевается не как все
Фото: предоставлено Еленой Алексеевой
Все университеты Швеции бесплатны. Но обучение продолжается исключительно на шведском
В Швеции Елене нравится толерантность местных жителей. Здесь не задают лишних вопросов и не смотрят на человека искоса, потому что одевается не как все
Все университеты Швеции бесплатны. Но обучение продолжается исключительно на шведском
Украинка строго придерживается ислама. Эта религия стала ей интересна еще до замужества

Украинка Елена Алексеева, которая с мужем живет в Стокгольме, готовится к поступлению в университет. Женщина мечтает стать стоматологом. Образование в стране бесплатное, но нужно учиться исключительно на шведском.

"Здесь много бесплатных курсов по изучению языка, но чтобы на них попасть надо иметь так называемый идентификационный код. Получить его сложно. Мне помогло то, что в свое время получила долгосрочный вид на жительство в Польше. Шведский учат серьезно. Сперва начальный уровень, потом углубленный. Чтобы поступить, надо знать язык на уровне выпускника школы", - объясняет Gazeta.ua Елена.

Обучение бесплатное, причем можно получить столько образований, сколько заблагорассудится. Есть шведы, которые учатся всю жизнь.

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"Интересно, что если ты учишься, от государства предоставляют стипендию. Это около 300 евро. Это небольшие деньги, которых хватает на проезд и покупку каких-то книг на обучение. Даже в 45 лет можно получить стипендию на обучение. Но учиться по-настоящему трудно. Например, я хочу идти на врача, то большинство моих занятий будет проходить на практике", - объясняет.

Говорит, чтобы стать врачом нужно учиться 14 лет.

"После обучения в университете человек не становится врачом, а получает общую специализацию – младший врач. Чтобы идти дальше, должен отработать три года в больнице помощником врача, потом снова учиться на выбранную специализацию и получить более узкую специальность. Я же хочу идти учиться на стоматолога. Это 6 лет обучения. Но чтобы стать санитаркой также должен отучиться 1, 5 года", - добавляет.

Татьяна Зелинская, которая живет в Норвегии, говорит, что кризис и карантин существенно повлиял на рынок труда в Норвегии. Многие заведения закрылись или сократили сотрудников. Тем не менее, иностранцы могут найти работу в тех отраслях, где не работают местные.

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