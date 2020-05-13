Данилов прокомментировал продление запрета российских соцсетей

Данилова прокомментировал запрет русский соцсетей. Фото: Reuters

Совет нацбезопасности и обороны Украины рассмотрела вопрос о продлении запрета российских соцсетей в Украине.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Радио Свобода".

"СНБО уже все сделала, ждите указ президента", - отметил Данилов.

В ВРУ, по инициативе фракции "Голос", собрали 156 подписей для проведения внеочередного заседания для рассмотрения постановления о продлении санкций в отношении российских медиаресурсов, в частности о запрете соцсетей.

14 мая ожидается указ президента Владимира Зеленского о продлении санкций против российских социальных сетей.

Народный депутат от "Голоса" Роман Лозинский обратился в СНБО с требованием продлить действие на запрет в Украине российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом он написал на своей странице в Facebook. Он напомнил, что эти соцсети за месяц возобновят работу в Украине, вместе с сотнями других запрещенных российских сервисов.