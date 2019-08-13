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Дадут ли воду в Крым рассказал эксперт

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Дадут ли воду в Крым рассказал эксперт
Оккупационные власти Крыма хотят вернуть воду на полуостров Фото: ua24ua.net

Самопровозглашенная власть Крыма хочет вернуть воду на полуостров, попросив Россию повлиять на Украину. Об этом заявил постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Причиной указал принадлежность воды из Днепра России, потому что река вытекает из этой страны.

"Заявления о российском Днепре, не более чем провокация. Все понимают, что исток и устье реки не более, чем географическая условность. Поэтому российской воды там не много. Это испытание на прочность новой украинской власти. Послание для избирателей Зеленского, что положительно относятся к России. Мол смотрите, президент новый, а ничего не меняется. На самом деле никаких решений по восстановлению водоснабжения на полуостров принимать не будут. Его окружение понимает, что такие действия вызовут у многих украинцев недовольство. А на это никто не пойдет. К тому же для восстановления водоснабжения одного решения уже недостаточно. Надо полностью реконструировать систему подачи, за эти годы она претерпела серьезные изменения. Вкладывать в это деньги никто желания не имеет", - говорит политолог Петр Олещук.

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Запущенный 1963 Северо-Крымский канал на 85 процентов обеспечивал Крым пресной водой. Соединяет главное русло Днепра с полуостровом. Поставлялось около 1 млрд куб. м воды в год. С мая 2014-го подача воды была приостановлена - сначала в результате неуплаты ее перекачки, а затем - по политическим соображениям.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. На полуострове есть 22 водохранилища общим объемом 334, 2 млн куб. м, что втрое меньше, чем раньше потреблял полуостров. Регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Больше всего страдают зерновые и бобовые культуры, а рис перестали выращивать.

Представитель президента Украины в оккупированном Крыму Антон Кориневич ответил на упреки россиян о поставках воды на полуостров.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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