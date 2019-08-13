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"Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему" - Чубаров о восстановлении подачи воды и света в Крым

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&quot;Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему&quot; - Чубаров о восстановлении подачи воды и света в Крым
Чубаров против возобновления поставок воды и света в Крым. Фото с открытых источников.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал "даже гипотетически не думать" о возобновлении поставок воды и света в анексований Россией Крым.

"Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыму и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей", - написал Чубаров Facebook, комментируя заявления российских властей Крыма о необходимости добиться от правительства обеспечения полуострова днепровской водой, а также восстановление железнодорожного сообщения иж материковой Украины и Крыму.

По мнению главы крымских татар, Украина обязана использовать природные ресурсы, имеющиеся на ее территории, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

"Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществлена ​​с 20 сентября 2015 крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже - полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупирован Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыму на несколько миллиардов долларов ", - добавил Чубаров.

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Российские оккупанты планируют начать переговоры с Украиной относительно подачи воды в Крым.Для этого обратились к российскому руководству, пишут росСМИ.

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