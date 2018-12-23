Цунами в Индонезии: погибли 168 человек

По данным властей, число жертв, вероятно, возрастет. Предупреждение о цунами не было. ВВС

По меньшей мере 168 человек погибли и 745 получили ранения из-за цунами в Индонезии на побережье Зондского пролива

Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению стихийных бедствий, передает ВВС.

Повреждены сотни домов.

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Возможная причина цунами - подводные оползни после извержения вулкана Кракатау.

Землетрясение и цунами на индонезийском острове Сулавеси забрали жизни 2091 человек. Кроме того, более 10, 6 тыс. человек получили ранения.