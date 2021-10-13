Что-то не так - платите €1 млрд: сотрудник Укрпочты "перестраховался" перед вакцинацией

Фото: facebook.com/igor.smelyansky

Сотрудник Укрпочты требует, чтобы его не принуждали вакцинироваться от коронавируса. В случае побочных эффектов или осложнений на прививку в течение года после вакцинации, чтобы выплатили ему €1 млрд компенсации.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский в Facebook, которому направил письмо сотрудник.

Среди побочных эффектов автор письма указал непрерывный пронзительный крик и высокую температуру.

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Принудительная вакцинация является недопустимой и заявления руководства об отстранении от работы и лишение заработной платы, премий без прививки - противозаконные, говорится в письме. Сотрудник считает, что Смелянский таким образом заставляет сотрудников участвовать в "испытаниях экспериментальной вакцины".

"Как вы думаете, зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата? Для того чтобы если что, я мог выплатить один миллиард евро компенсации сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться. Теперь я знаю: почему политики и эксперты кричат ​​на разных шоу - это у них побочный эффект от прививки. У вас может возникнуть вопрос: почему письмо напечатали на пишущей машинке? Я тоже его себе задал. А потом понял. Чтобы Билл Гейтс случайно через Microsoft Word не чипировал его. Так что нас так просто не возьмешь", - написал иронически Смелянский, реагируя на требования работника.

Кабинет министров утвердил ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидопасноти. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября. Для поездок между областями пассажирам нужен зеленый сертификат о вакцинации - две дозы вакцины или отрицательный ПЦР, или экспресс-тест, сделанный за 72 ч. Не затронут новые правила только несовершеннолетних пассажиров.