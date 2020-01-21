Что ждет евробляхи в 2020 году

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С 1 января вступили в силу ужесточенные санкции и штрафы для авто на еврономерах.

Владельцам за нарушение закона грозит до 170 тыс. грн штрафа и конфискация авто, сообщили в Сегодня.

Конфискация авто или 170 тыс. грн штрафа – это максимальная мера наказания для собственника евробляхи. Санкцию могут применить, если машину на иностранных номерах разберут на запчасти или если она превысила сроки нахождения в Украине на месяц. Закон разрешает автомобилю с иностранной регистрацией находиться в стране 5-10 дней. Пять – если будет он будет находиться на территории одной области, 10 – двух и более.

Если авто в режиме транзита задержится в Украине на день, то штраф будет небольшой – 170 грн. А задержка от 20 до 30 дней обойдется в 85 тыс. грн.

Ужесточен и режим временного ввоза. Если иностранец захочет въехать в грн. Столько же придется заплатить за "таксование" на авто с еврономерами.

Право ввезти машину на иностранных номерах оставили и для граждан Украины, проживающих в другой стране. Ввозить разрешается только один автомобиль. За каждый последующий надо заплатить залог в размере стоимости растаможки машины.

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Штрафовать теперь могут заочно. За нарушение таможенных правил таможенники сами пришлют штраф на адрес регистрации в течение трех дней после истечения срока пребывания в Украине. При этом протокол об админнарушении считается врученным нарушителю, даже если человек не живет по адресу, который он указал. Налоговики также сразу сообщат о нарушении в полицию.

При этом правительство обещало, что выполнять закон полностью не будут, а полиция машины на еврономерах пока что не тронет. Также представители власти пообещали подать в парламент новый законопроект, который устроит владельцев евроблях.

Пока что законопроекта нет. Внести изменения в закон должны были сразу после новогодних праздников. Теперь же о сроках вообще не говорят.

Полиция уже проверяет евробляхи через общую с таможенниками базу нарушителей – но пока что их не штрафуют. Массовых проверок тоже нет - система базы нарушителей только тестируется.

Бесплатно выехать за границу на автомобиле с европейскими номерами можно, только предварительно его растаможив.