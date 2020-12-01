Что украинцы смотрели и слушали на YouTube в 2020 году

Пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мевля "Холодок" стала лидером в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube. Фото: pixabay

Самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине представила компания Google в подборке YouTube Rewind 2020.

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Клава Кока & NILETTO с хитом "Краш", пишет "Українська правда".

Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине

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Клава Кока & NILETTO - Краш (official video)

LITTLE BIG - HYPNODANCER (Official Music Video)

ARTIK & ASTI - Девочка танцуй (Official Video)

MIA BOYKA & ЕГОР ШИП - Пикачу

Little Big - Uno - Russia 🇷🇺 - Official Music Video - Eurovision 2020

MORGENSHTERN & Элджи - Cadillac (СЛИВ клип, 2020)

Dabro - Юность (Official video)

MORGENSHTERN & Тимати - El Problema (Prod. SLAVA MARLOW) [Премьера Клипа, 2020]

Баста & Zivert - небол

MONATIK & Вера Брежнева - ВЕЧЕРиНОЧКА

Пародия от канала SILIRADA на хит белорусского исполнителя Мевля "Холодок" стала лидером в рейтинге самых популярных видео этого года на YouTube.

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2020 году

Мэвл - Холодок | Валентинка (Пародия) ❤️

Холостячка - Выпуск 1 от 23.10.2020

От пацанки до барышни. Выпуск 1. Сезон 4 - 17.02.2020

Богдан. Крах Зеленского, Ермак, бросок Путина, посадка Порошенко, Коломойский. В гостях у Гордона

Вернулись в школе на один День Челлендж!

Юрий Дудь х Лолита | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?

MORGENSHTERN - главный шоумен России-2020 / вДудь

CADILLAC (ПАРОДИЯ) - MORGENSHTERN & Элджи | ВНО (feat. Mak & Евгений Бондаренко)

Баллы и почему все на нём помешались. Большой Выпуск.

ЗА СКОЛЬКО МИНУТ опарыша съедят БУРГЕР?

Приоритетным каналом коммуникации для украинцев остается телевидение. Как и в 2018-м, в 2020 году украинцы в возрасте 15-59 лет чаще всего смотрят ТВ и читают сообщения в социальных сетях - 48% и 40% соответственно делают это ежедневно, сообщили в социологическом исследовании "Чтение в контексте медиапотребления и жизнеконструирования", опубликованном Украинским институтом книги.