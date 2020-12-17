Что украинцы думают о январском локдауне - результаты опроса

52% опрошенных считают, что распространение коронавируса в результате локдауну уменьшится, 45% - противоположного мнения. Фото: pixabay

Решение Кабмина ввести локдаун с 8 января поддерживают 56% украинцев.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

41% респондентов высказались против. 52% опрошенных считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% - противоположного мнения.

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Поддерживают запрет митингов, демонстраций во время действия жесткого карантина 63% украинцев, 35% - не поддерживают.

Более 70% опрошенных поддерживают закрытия в пределах жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, а также ресторанов и кафе, 25% против этого. За закрытие школ выступают 54%, 43% против, детсадов - 48%, 47% против. Меньше опрошенных поддерживают закрытие продовольственных рынков, 31% за, 67% против, междугородного общественного транспорта, 23% за, 75% против, и общественного транспорта, 18% за, 80% против.

Опрос проводился с 12 по 14 декабря. Опросили 2,5 тыс. человек методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2%.

Министерство образования и науки рекомендует школам продлить каникулы на период локдауна с 8 до 24 января. "Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в настоящее время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона "О среднем образовании", - говорится в письме Минобразования руководителям местных департаментов образования и науки, сообщает МОН.