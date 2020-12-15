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вторник, 15 декабря 2020 20:44

Школам советуют продолжить зимние каникулы на время жесткого карантина

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Школам советуют продолжить зимние каникулы на время жесткого карантина
МОН советует продлить каникулы до 24 января. Фото: pexels.com

Министерство образования и науки рекомендует школам продлить каникулы на период локдауна с 8 до 24 января.

"Министерство рекомендует рассмотреть возможность, при необходимости, объявить в настоящее время каникулы с учетом положений частей 3 и 4 статьи 10 закона" О среднем образовании", - говорится в письме Минобразования руководителям местных департаментов образования и науки, сообщает МОН.

В законе говорится, что образовательный процесс организуется в рамках учебного года. Он начинается 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. Структуру и формы организации обучения определяет педагогический совет учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой.

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Продолжительность каникул в учебных заведениях в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней.

Платформу для дистанционного и смешанного обучения "Всеукраинская школа онлайн" представило Министерство образования и науки. Платформа дает возможность учиться по украинской учебной программой всем, кто хочет.

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