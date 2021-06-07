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вторник, 08 июня 2021 09:13

"Что ты себя мучаешь. Зачем? - поминки Слабошпицкого

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Сегодня исполняется девять дней после смерти писателя и литературоведа Михаила Слабошпицкого. Почти полгода боролся с раком легких. Умер 30 мая. Ему было 74 года.

Автор: Тарас ПОДОЛЯН
  Михаил Слабошпицкий был автором более 20 книг. Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей
Михаил Слабошпицкий был автором более 20 книг. Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей

Родился в селе Марьяновка Звенигородского района Черкасской области. Окончил факультет журналистики Киевского университета им. Тараса Шевченко. Работал журналистом и редактором отдела "Критика" газеты "Літературна Україна".

"Михаил Федотович мог покритиковать, поругать. Но делал это по-дружески и конструктивно. Даже иногда сам переживал за чувства других. Как-то опубликовал критическую статью о начинающем поэте из Луганска. А потом переживал: "Может, не надо было?". Но я заверила, что он дал этому поэту крылья. Когда заведовал отделом "Критика", то молодые писатели проходили через него. Слабошпицкий всех успевал прочитать и мог процитировать каждого", - рассказывала писательница Татьяна Дейнегина.

Впоследствии возглавил издательство "Ярославів Вал". Был автором более 20 книг. Среди его работ - документальная, публицистическая и биографическая проза, а также многочисленные произведения для детей. За роман-биографию "Поэт из ада" получил Шевченковскую премию.

"Знаю Михаила более 50 лет. Он любил общество. Для него это было местом свободомыслия, где после рюмки-другой говорили все, о чем думали. Было значительное количество людей, которые симпатизировали ему. Потому что он был непревзойденный рассказчик, но чрезвычайно категоричный в отстаивании ценностей. В частности, и литературных. Его не любили и боялись попасть под его перо. Именно поэтому советская эпоха таких, как Слабошпицкий, не воспринимала. Был период, когда Михаил был бездомным, потому что ему не давали жилья. Где только он не жил, даже на даче как сторож.

Он вместе с Анатолием Димаровым постоянно разыгрывал коллег. Как-то обратился к одному из писателей: "Что ты себя мучаешь? Ты начинаешь работать в 7 утра. Зачем? Ты из себя издеваешься, а потом со всех нас своими произведениями. Иди на реку и искупайся там сначала, а не садись сразу за печатную машинку", - поделился воспоминаниями журналист Павел Мовчан.

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Слабошпицкий был в браке четвертый раз. Остались жена Светлана Короненко и трое детей: дочь Иванна и сыновья - Мирослав и Святослав.

2 июня в Киеве попрощались с литературоведом, писателем и общественным деятелем Михаилом Слабошпицким. У Дома писателей собрались около полсотни друзей и коллег литератора.

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Дата
08
июня

"Что ты себя мучаешь. Зачем? - поминки Слабошпицкого

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