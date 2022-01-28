Что такое "вериги" и почему им сегодня поклоняются

Православные верующие 29 января поклоняются честным веригам апостола Петра. Вериги – это цепи или оковы, которыми сдерживают руки.

Святой Петр был одним из 12 апостолов Иисуса Христа и старейшим его учеником. Родился в Римской империи в семье рыбака Ионы.

Автор: pinterest.com Один из 12 учеников Иисуса Христа – апостол Петр

Всегда сопровождал Иисуса и присутствовал на Преображении, Тайной Вечере, Распятии и Воскресении. Вместе с другими учениками принял Святого Духа во время Пятидесятницы.

С веригами связаны многие христианские обряды. В частности, верующие надевали их на свое тело, чтобы лучше контролировать его и не подвергаться грехам.

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Во времена правления царя Ирода Агриппа апостола Петра бросили в тюрьму за его проповеди и слова. Там святого сковали наручниками и оставили в таком состоянии до начала суда.

Ночью к апостолу явился ангел и освободил его из тюрьмы. После этого вериги, которые касались рук Петра, попали к народу. По преданию, они обладали способностью исцелять больных.

Сегодня день ангела празднуют люди с именами Максим, Петр, Иоанн и Георгий. В этот день следует провести трапезу дома в тихой атмосфере.