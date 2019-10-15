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вторник, 15 октября 2019 12:54

Что россияне думают об Украине: соцопрос

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56% россиян положительно относятся к Украине. Это максимальный показатель с апреля 2014-го, когда Россия аннексировала Крым.

Соответствующий опрос 26 сентября - 2 октября 2019-го провел "Левада-Центр".

Автор: levada.ru
  Россиян, которым нравится Украина, стало больше
Россиян, которым нравится Украина, стало больше

"С февраля по сентябрь 2019-го в 1,5 раза увеличилась доля россиян, которые суммарно оценивают свое отношение к Украине как "хорошее". В настоящее время положительное отношение к соседнему государству декларируют 56% россиян, что является максимальным показателем в "посткрымский" период", - говорится в сообщении.

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Отношение жителей Украины к России с февраля по сентябрь 2019-го существенно не изменилось.

Автор: levada.ru
  Отношение украинцев к русским почти не изменилось
Отношение украинцев к русским почти не изменилось

Также в России снижается доля респондентов, которые выступают за закрытые границы и визы с Украиной. Поддержка этой мысли за год сократилась с трети (32%) до четверти (23%) опрошенных.

В опросе приняли участие 1601 человек от 18 лет из 137 населенных пунктов. Исследование проводили дома у респондента методом личного интервью.

Идею придать русскому языку статус второго государственного не поддерживают 56% опрошенных украинцев. 29,5% поддерживают предоставление русскому языку статуса второго государственного, 14,4% затруднились с ответом.

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Дата
15
октября

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