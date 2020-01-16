Что произошло с полковником, который говорил об интеграции с россиянами

Ноздрачева понизили в должности. Фото: УНИАН

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины, полковника Алексея Ноздрачева понизили в должности.

12 декабря 2019 он заявил, что украинская армия готова к интеграции и сотрудничеству с боевиками на Донбассе и вооруженными силами Российской Федерации. Военная служба правопорядка сообщила, что служебное расследование относительно него закончилось.

"В ходе расследования военнослужащий предоставил исчерпывающие объяснения и, в частности, прошел тщательную процедуру опроса с использованием полиграфа. Обстоятельства и условия события также были всесторонне изучены специалистами военной контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

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Проверка установила, что постороннего влияния на полковника не было, однако он грубо нарушил нормы деятельности военнослужащих.

"По результатам служебного расследования полковника Алексея Ноздрачева привлечены к дисциплинарной ответственности - понижение в должности. Дальнейшее прохождение службы военнослужащим не будет связано с руководством подразделением гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины", - отметили в ВСП.

12 декабря на круглом столе "Национальная устойчивость: новые подходы в решении старых проблем" начальник управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ полковник Алексей Ноздрачев заявил, что украинская армия готова к интеграции и сотрудничества с боевиками на Донбассе и вооруженными силами Российской Федерации и спровоцировал скандал.