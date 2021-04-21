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четверг, 22 апреля 2021 09:01

Что происходило с ЧАЭС спустя годы после аварии - рассказ очевидца

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Что происходило с ЧАЭС спустя годы после аварии - рассказ очевидца
Василий Видрик во время ликвидации последствий Чернобыльской аварии, 1989 год. Фото предоставила Людмила Босик

В ночь на 26 апреля 1986 года взорвался четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции. Катастрофа является крупнейшей за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Взрыв разрушил реактор полностью. В результате в окружающую среду попало большое количество радиоактивных веществ.

40-летний Василий Выдрик из Ровенской области поехал бороться с последствиями трагедии через три года после нее. Он поделился воспоминаниями о том, что было со станцией в это время.

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"Четвертый реактор, на котором произошла авария, и через три года выглядел разбитым вдребезги. Когда я там был, на нем работало уже немного людей - они ставили крышу. Из Киева привозили туда на работу и мужчин, и женщин. Когда ехали на работу, иногда нас предупреждали: ребята, будет "выброс". Это означало, что на станцию ​​надо было заходить подвалами, там и работать ", - рассказал ликвидатор.

По его словам, на кровле энергоблоков еще лежали все трубы со времени взрыва.

"Получили задание сбросить их оттуда. Территория была огорожена колючей проволокой. Нас охраняла рота солдат с оружием. Стояли 12 дизелей. После аварии станция время от времени уже не могла давать напряжение с тех блоков, которые остались. В такие моменты включали дизели, чтобы был свет. На четвертом блоке тогда под землей укладывали плитку. Снимали зараженную и укладывали новую. Так боролись с радиацией ".

Полное интервью с Василием Видриком читайте в журнале "Країна" от 22 апреля.

Креативное агентство Banda разработало для Чернобыльской зоны первый в мире логотип, который исчезает. Чернобыльскую зону будут позиционировать как место, где нужно задуматься над воздействием человека на планету. Логотип разработали в форме поверхности реактора - восьмигранника. Разработчики должны были найти сильный визуальный образ, который заставит людей задуматься.

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22
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