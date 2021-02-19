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пятница, 19 февраля 2021 15:08

Для Чернобыльской зоны создали первый в мире логотип, который исчезает

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Для Чернобыльской зоны создали первый в мире логотип, который исчезает
Новый логотип Чернобыля будет исчезать до 2064 года. Фото: УНИАН

Креативное агентство Banda разработало для Чернобыльской зоны первый в мире логотип, который исчезает.

"Работу над брендом выполняло креативное агентство Banda около года. И это, по нашему мнению, абсолютно глубокая и системная работа по изучению Чернобыля, ожиданий, прогнозирования будущего, коммуникация с людьми, как они сейчас воспринимают, как они со временем будут воспринимать и как воспринимали в прошлом", - отметил присутствовавший на презентации первый заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Богдан Боруховский, передает УНИАН.

Чернобыльскую зону будут позиционировать как место, где нужно задуматься над воздействием человека на планету.

Логотип разработали в форме поверхности реактора - восьмигранника.

"Это отправная точка существования логотипа, как будто это логотип "Чернобыля-86". С каждым годом изображение меняется и постепенно исчезает. Конечная точка существования логотипа - 2064 год, когда Чернобыльская электростанция будет полностью выведена из эксплуатации", - говорится в сообщении креативного агентства.

Разработчики должны были найти сильный визуальный образ, который заставит людей задуматься.

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"И мы поняли, что стандартный логотип не будет иметь достаточной силы: статическая пиктограмма не в состоянии вместить в себя такое важное сообщение. Так мы и создали первый в мире "исчезающий" логотип", - говорится в сообщении.

Чернобыльский комплекс планируют подать в список наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

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Дата
19
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