Для Чернобыльской зоны создали первый в мире логотип, который исчезает

Новый логотип Чернобыля будет исчезать до 2064 года. Фото: УНИАН

Креативное агентство Banda разработало для Чернобыльской зоны первый в мире логотип, который исчезает.

"Работу над брендом выполняло креативное агентство Banda около года. И это, по нашему мнению, абсолютно глубокая и системная работа по изучению Чернобыля, ожиданий, прогнозирования будущего, коммуникация с людьми, как они сейчас воспринимают, как они со временем будут воспринимать и как воспринимали в прошлом", - отметил присутствовавший на презентации первый заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Богдан Боруховский, передает УНИАН.

Чернобыльскую зону будут позиционировать как место, где нужно задуматься над воздействием человека на планету.

Логотип разработали в форме поверхности реактора - восьмигранника.

"Это отправная точка существования логотипа, как будто это логотип "Чернобыля-86". С каждым годом изображение меняется и постепенно исчезает. Конечная точка существования логотипа - 2064 год, когда Чернобыльская электростанция будет полностью выведена из эксплуатации", - говорится в сообщении креативного агентства.

Разработчики должны были найти сильный визуальный образ, который заставит людей задуматься.

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"И мы поняли, что стандартный логотип не будет иметь достаточной силы: статическая пиктограмма не в состоянии вместить в себя такое важное сообщение. Так мы и создали первый в мире "исчезающий" логотип", - говорится в сообщении.

Чернобыльский комплекс планируют подать в список наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.