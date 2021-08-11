Covid-сертификат в "Дії" на последнем этапе одобрения ЕС

Параллельно с подключением к европейской системе украинский сертификат должен получить признание Еврокомиссии. Фото: pixabay

Евросоюз вскоре одобрит цифровой сертификат вакцинации от коронавируса в украинском приложении "Дія".

Сертификат уже на последнем техническом этапе одобрения органами ЕС, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Начался последний технический этап с ЕС по Covid-сертификатам в" Дії ". Это подключения нашей страны к продуктовой среде инфраструктуры Covid-сертификатов ЕС. Это совместная среда для всех стран, разрабатывающих свои сертификаты", - рассказал он.

Параллельно с подключением к европейской системе украинский сертификат должен получить признание Еврокомиссии, по его словам.

"После этого подпишут соглашение, которое позволит украинцам путешествовать с Covid-сертификатами в" Дії ", - сказал Федоров.

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Также Украина ведет переговоры с Израилем о признании украинских сертификатов. Для ускорения результата создали специальную рабочую группу.

4 августа украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія" прошли техническую оценку со стороны Европейского Союза. Техническая команда ЕС успешно оценила сроки реализации и соответствие сертификатов европейским стандартам.