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вторник, 21 сентября 2021 13:33

Covid-19 в Украине: начали разворачивать дополнительные койки для больных

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Covid-19 в Украине: начали разворачивать дополнительные койки для больных
В стационарах находятся 1 268 Covid-пациентов. Фото: pixabay.com

Из-за роста заболеваемости Covid-19 в больницах Львовской области начали разворачивать дополнительные койко-места.

Пациентов начали принимать больницы, которые были задействованы во время третьей волны весной текущего года, заявил 21 сентября руководитель департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Орест Чемерис во время брифинга. Медучреждения уже заполнены на 38,4%.

"Вчера в области было восемь медучреждений для взрослых и одна детская больница. С сегодняшнего дня запустили Сокальскую и Рудковскую больницу. Еще трем заведениям поручили подготовить Covid-отделение к приему пациентов", - сказал он.

Вчера в области с коронавирусной инфекцией госпитализировали 152 человека. Всего в стационарах находятся 1268 Covid-пациентов. В ближайшее время пациентов с Covid-19 будут принимать Жидачевская, Пустомытовская и Перемышлянская больницы.

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Количество новых случаев коронавируса в сутки увеличилось вдвое за неделю. 98% госпитализированных с Covid-19 за последние три месяца - невакцинированные. В зоне высокого риска тяжелого течения и смерти от Covid-19 люди старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями и те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей - медики, педагоги, соцработники, сотрудники государственных органов и т.п.

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