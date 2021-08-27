Covid-19 распространяется на очень высоком уровне - ВОЗ

В ВОЗ заявили о большом заражении коронавирусом. Фото: Reuters

Распространение Covid-19 в мире стабилизировалось на очень высоком уровне.

Еженедельно фиксируется около 4,5 млн новых случаев и 68 тыс. смертей, сообщил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"После почти двухмесячного роста глобальное количество случаев и смертей от Covid-19 на прошлой неделе оставалось стабильным. Но оно стабильно на очень высоком уровне – более 4,5 млн случаев и 68 тысяч смертей", – отметил Гебреисус.

Ситуация сильно отличается от региона к региону и от страны к стране.

"В некоторых регионах и странах по-прежнему наблюдается резкий рост случаев заболевания и смертей от Covid-19, в то время как в других наблюдается снижение", – добавил он.

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Новый локдаун в Украине может начаться в ноябре. Тогда страна может приблизиться к красной зоне карантина.