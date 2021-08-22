Covid-19 наседает на Киев и четыре области. Что с другими регионами

За сутки в Украине обнаружили более 1 тыс. новых случаев коронавируса. Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки, 21 августа, в Украине зафиксировали 1003 больных коронавирусом. Из них - 45 детей и 17 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Наибольшее количество Covid-больных обнаружили в Киеве (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.

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В Украине за все время пандемии заболели 2 274 561 человек. От осложнений болезни умерли 53 457 пациентов, из них 25 - за минувшие сутки. Вылечились 2 200 999 человек, из которых за последние сутки - 236.

В общем провели более 11,8 ПЦР-тестирований. За минувшие сутки - почти 16 тыс. Методом ПЦР протестовали 15 850 человек, методом ИФА - 2233 человек, экспресс-тестами - 20 019 человек.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 153 случая;

Винницкая область - 21 случай;

Волынская область - 8 случаев;

Днепропетровская область - 131 случай;

Донецкая область - 50 случаев;

Житомирская область - 52 случая;

Закарпатская область - 6 случаев;

Запорожская область - 36 случаев;

Ивано-Франковская область - 27 случаев;

Киевская область - 29 случаев;

Кировоградская область - 5 случаев;

Луганская область - 16 случаев;

Львовская область - 36 случаев;

Николаевская область - 15 случаев;

Одесская область - 76 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ровенская область - 16 случаев;

Сумская область - 20 случаев;

Тернопольская область - 40 случаев;

Харьковская область - 77 случаев;

Херсонская область - 45 случаев;

Хмельницкая область - 26 случаев;

Черкасская область - 17 случаев;

Черновицкая область - 51 случай;

Черниговская область - 30 случаев.

Кабинет министров Украины готовится к возможным новым карантинным ограничениям. Кроме того, власти на местах получила указания о продолжении работы по обеспечению больниц кислородом. Во всех регионах Украины обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.