Covid-19 на третьем месте: от чего в 2021 году умирали украинцы

С января по август 2021 в Украине умерло 439,4 тыс. человек. Фото: УНИАН

С января по август 2021 года в Украине умерло 439,4 тыс. человек.

Смерти от Covid-19 заняли третье место - после болезней системы кровообращения и рака. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Наиболее частой причиной смерти были болезни системы кровообращения, от которых умерли 276 070 человек. Из них - ишемическая болезнь сердца - 192 343 человека; инсульт - 53 470 человек; алкогольная кардиомиопатия - 2229 человек.

От рака погибли 49 021 человек. От Covid-19 умерло 37 077.

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От гриппа и пневмонии, по данным Госстата - 10,68 тыс. Болезни органов пищеварения стали причинами смерти 16 тыс. человек.

Еще 4214 человека погибли от инфекционных болезней, в частности от туберкулеза - 1 905. От СПИДа умерло 1546 украинцев.

18 627 граждан погибли из-за внешних причин: ДТП - 2200; утопления - 1269; пожара - 808; случайное отравление - 1033; отравления алкоголем - 1181.

Также с января по август Госстатом было зафиксировано 4099 самоубийств и 848 умышленных убийств.

Общее сокращение численности населения в январе-августе составило 245 900 человек. На 100 умерших в Украине приходится 41 новорожденный.

По данным Госстата, в 2020 году в Украине умерли 616 835 человек. Это на 35 721 смертейь больше, чем за январь - декабрь 2019 года (581 114 человек). Численность населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. В 2020 году население Украины сократилось на 314 062 человек. В 2020 году от Covid-19 умерли 20 709 украинцев.