Covid-19 на Буковине: количество инфицированных детей выросло втрое

На Буковине увеличилось больных коронавирусом детей. Фото: УкринформФото: Укринформ

Общая численность инфицированных коронавирусом людей в Черновицкой области составляет 9997. Такие данные по состоянию на 28 августа.

"С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое.

Поэтому начать учебный год дистанционно в районах, попавших в "красную" зону карантина, очевидно, является правильным решением. Берегите себя и близких! ", Написал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В психоневрологическом интернате обнаружили вспышку коронавируса

В Украине за последние сутки зарегистрировано 2438 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 114 497-ми.