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четверг, 25 июля 2019 03:28

Cоставили рейтинг самых прекрасних карпатских вершин
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Чайовня Сурия на вершине горы Гимба
Фото: picua.org
Самая высокая гора Украины - Говерла
Обсерватория на горе Поп Иван Черногорский

Карпаты - это горы, завораживающие своими склонами и пейзажами.

Рейтинг самых привлекательных для туристов вершин опубликовали в Мукачево.net

Лучшее время для прохождения вершин - лето. Для этого есть три интересных и самых зрелищных маршрута.

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Говерла

Первой в рейтинге стала самая высокая точка Украины - гора Говерла. Каждый должен там побывать хоть раз. Сюда поднимались президенты и пенсионеры. Высота Говерлы 2061 метр над уровнем моря, подниматься на вершину надо утром и желательно остаться на ночь в ближайших селах. Здесь есть несколько небольших гостиниц, а еще комнаты в частных домах, которие люди сдают в аренду, чтобы подзаработать.

Интересная гора еще и тем, что на пятый год независимости Украины на ее верхушке закопали капсулу, в которой хранится земля из всех областей Украины. Еще установили металлический крест, трезубец и столб.

Гимба

Гору еще называют Гемба и расположилась она среди массива Полонина Боржава. Ее высота 1491 метр над уровнем моря. С достопримечательностей здесь не только маршрут живописными тропами. Можно кататься на квадроциклах, или подняться по канатной дороге. Вблизи горы также расположен известный водопад Шипот.
Самое интересное место на Гимбе - это чайовня Сурия на склонах горы. Здесь можно выпить целебного чая с видом на карпатские вершины. Она расположена будто на краю света чем и привлекает туристов. В деревянной избушке пахнет травами, которые развешаны под потолком.

Поп Иван Черногорский

Вершина высотой 2020 метров и это дает ей статус одной из самых высоких точек Карпат. Гору еще называют Черногора и говорят, что название это пришло к нам еще с языческих времен, когда черным называли все плохое. Гора действительно может быть опасной в определенные периоды года, накрывая лавинами и сбивая с пути ветрами.
Также гору называют Белым Слоном, все потому, что на ее вершине есть обсерватория. Когда ее построили поляки. Сейчас она не выполняет своих прямых функций. Однако простояв более 80 лет сейчас она привлекает туристов. В любое время года у этого здания любят фотографироваться любознательные путешественники.

В Ивано-Франковской области на горе Поп Иван 10 июля випал снег с дождем.

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