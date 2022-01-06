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четверг, 06 января 2022 15:20

Цимбалюк рассказал, при каких условиях вернется в Москву

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Цимбалюк рассказал, при каких условиях вернется в Москву
Цимбалюку нужны гарантии безопасности, чтобы быть в Москве. Фото: facebook.com/RomanTsymbaliuk

Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк вернется в Москву, если будут гарантии безопасности.

Об этом он сказал в интервью "Радио свобода".

"Пока мы договорились действовать таким образом с адвокатом Николаем Полозовым. Праздники закончатся, он напишет соответствующее письмо в прокуратуру Северного административного округа Москвы, которая, собственно, это затеяла, чтобы выяснить, в каком процессуальном состоянии все находится. Это же вопрос работы и решение будет приниматься совместно. В первую очередь на основании наличия гарантий безопасности. Если они будут, то почему нет, если нет – будем наблюдать за творчеством российских официальных лиц за пределами РФ. Слава Богу, сейчас такие коммуникационные возможности, что это не является абсолютно принципиальным", – сказал Цымбалюк.

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Журналист считает, что в РФ есть угрозы его личной безопасности. Он 13 лет работал в Москве как собственный корреспондент агентства УНИАН.

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