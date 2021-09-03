Циклон Philipp определит погоду в первые выходные осени

4 сентября Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт циклона Philipp.

В это время возможны периодические дожди, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Где долго было жарко и сухо - можно насладиться утренней росой, свежестью и прозрачным воздухом. Актуальное в ближайшие выходные - куртки с капюшонами, корзины для грибов, крепкая обувь, дождевик в сумку, очки от солнца, удобные брюки и радость от того, что еще целая осень впереди", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/tala.didenko Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт циклона

Антициклон вытеснит фронт, а потому в большинстве областей не будет осадков. Влажность коснется лишь северной части страны. Там 5 сентября пройдут небольшие дожди.

Автор: facebook.com/tala.didenko На севере возможны небольшие дожди

Температура воздуха на выходных будет невысокой. В течение дня +14...19°С, в южной части комфортнее, +19...24°С.

В Киеве возможны периодические дожди, но временами будет выглядывать и несмелое осеннее солнце. Ночи будут холодные, а в течение дня ожидается +15...16°С.

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В течение последних лет в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что через 20 лет в стране исчезнет зима. Каждый год зимний период сокращается в среднем на 10-15 дней.