Циклон Petra пришел в Украину. Какие регионы заденет больше всего

5 февраля в Украине ожидаются сильные снег, дождь, ветер, налипание мокрого снега, метели и гололедица. Фото - Укринформ

Циклон Petra 5 февраля повлечет сложную погоду в Украине.

Ожидаются сильные снег, дождь, ветер, налипание мокрого снега, метели и гололедица, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, Карпатах. На севере Украины и значительной части негорного Запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие. Циклон туда не дотянет - чар нашей Петры так далеко не хватит", - говорит синоптик.

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Температура воздуха днем ​​от 1 мороза до 3 тепла. На юге еще удержатся высшие градуса, +5 +10, однако уже 6-го февраля и там похолодает.

Сильный штормовой ветер 5 февраля затронет столицу, ночной дождь перейдет утром в мокрый снег. Во второй половине дня циклон потянется южнее, поэтому из столицы осадки вообще отодвинутся.

К концу недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже.

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