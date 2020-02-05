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среда, 05 февраля 2020 07:19

Циклон Petra пришел в Украину. Какие регионы заденет больше всего

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Циклон Petra пришел в Украину. Какие регионы заденет больше всего
5 февраля в Украине ожидаются сильные снег, дождь, ветер, налипание мокрого снега, метели и гололедица. Фото - Укринформ

Циклон Petra 5 февраля повлечет сложную погоду в Украине.

Ожидаются сильные снег, дождь, ветер, налипание мокрого снега, метели и гололедица, сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Самые серьезные циклонические события развернутся в центральных областях, на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, Карпатах. На севере Украины и значительной части негорного Запада ожидается только сильный штормовой ветер и осадки максимум умеренные или даже небольшие. Циклон туда не дотянет - чар нашей Петры так далеко не хватит", - говорит синоптик.

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Температура воздуха днем ​​от 1 мороза до 3 тепла. На юге еще удержатся высшие градуса, +5 +10, однако уже 6-го февраля и там похолодает.

Сильный штормовой ветер 5 февраля затронет столицу, ночной дождь перейдет утром в мокрый снег. Во второй половине дня циклон потянется южнее, поэтому из столицы осадки вообще отодвинутся.

К концу недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже.

Сурок Тимка ІІІ спрогнозировал приход весны не ранее 15 марта. По традиции сурок также прогнозировал следующую зиму. Для этого работники биостанции поставили на столе две банки с надписями "снежная" и "без снега". Тимка подошел к последней.

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Дата
05
февраля

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Создали братство для защиты украинцев

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