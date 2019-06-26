ЦИК завершила регистрацию на выборы в Раду

ЦИК завершила регистрацию кандидатов в нардепы. фото УНИАН

Центральная избирательная комиссия во вторник, 25 июня, завершила регистрацию кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Всего на депутатские кресла претендуют более 3 тыс. кандидатов-мажоритарщиков, а также члены из избирательных списков 21 политической партии, передает пресс-служба комиссии.

25 июня были зарегистрированы 227 кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах в порядке самовыдвижения, а также 612 кандидатов, выдвинутых политическими партиями (всего – 841).

Среди 612 зарегистрированных – участники таких партий: "Оппозиционный блок"; "Свобода"; "Сила людей"; "Сознательная нация"; "Объединение "Самопомощь"; "Партия местного самоуправления"; "Патриот"; "Вместе – сила"; "Сила и честь"; "Единство"; "Слуга народа"; "Удар Виталия Кличко"; Аграрная партия Украины.

Всего по состоянию на 25 июня зарегистрировано более 3100 кандидатов в народные депутаты, в том числе: баллотирующихся в порядке самовыдвижения – более 1700; выдвинутых политическими партиями – 1436.

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В ЦИК отмечают, что окончательные данные смогут назвать в среду после исключения из списков кандидатов, регистрация которых отменена.

Напомним, прием ЦИК документов от кандидатов и партий завершился 20 июня, а на рассмотрение данных отводилось 5 дней. Центральная избирательная комиссия упростила процедуру голосования на парламентских выборах, отменив необходимость предоставления документа для смены места участия в волеизлиянии. Теперь для этого понадобится только заявление и паспорт. Украинцы, которые изменят место голосования перед выборами в Верховную Раду, получат только один бюллетень (вместо двух) на избирательном участке.