ЦИК назначила первые местные выборы в шести объединенных общинах

Выборы пройдут 29 декабря. Фото: zik.ua

Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 6 объединенных территориальных общинах.

Выборы состоятся 29 декабря 2019. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Соответствующее решение комиссия приняла, рассмотрев обращение 4 областных государственных администраций относительно назначения первых местных выборов в связи с образованием ОТГ. Выборы пройдут в 3 ОТГ Днепропетровской области, и еще по одной общине выберут на Львовщине, Сумщине и в Черновецкой области.

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Кроме того, ЦИК объявила с 9 ноября 2019 начало избирательного процесса первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Выборы на Донбассе проведут тогда, когда создадут необходимые для этого условия. На это могут понадобиться десятки лет, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.