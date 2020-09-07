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понедельник, 07 сентября 2020 23:00

Цифры впечатляют: рассказали, сколько сотрудников МВД заболели Covid-19

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Цифры впечатляют: рассказали, сколько сотрудников МВД заболели Covid-19
Почти 2 тыс. Милиционеров заразились коронавирусной инфекцией. Фото: Reuters

Почти 2 тыс. Сотрудников Министерства внутренних дел уж заболели коронавирусом.

Это в 2 раза больше, чем есть в среднем по стране. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

"Да, мы получили 2,6 млрд грн на доплаты, внимание, 87 тыс. Сотрудников МВД. Из них 67 тыс. Полицейских, остальные 20 тыс. Это сотрудники Национальной гвардии, пограничная служба. Это все те, кто непосредственно работал на улицах, выезжал на места правонарушений, работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавируса. У нас на сегодня из 345 тыс. сотрудников МВД уже почти 2 тыс. заболевших коронавируса. Это вдвое больше, чем есть в среднем по стране ", - рассказал Геращенко.

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По словам министра, правоохранители получали доплату в 50% и денег хватило на период с апреля по июнь.

С начала сентября в шести учебных заведениях Николаева зарегистрировали случаи заболевания детей 5-9 лет на коронавирус. На самоизоляцию пошли уже три первых класса, один второй и две группы детского сада.

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