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вторник, 04 мая 2021 14:38

Четыре области наблизились к выходу из "красной" зоны. Одну уже делают "оранжевой"

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Четыре области наблизились к выходу из &quot;красной&quot; зоны. Одну уже делают &quot;оранжевой&quot;
"Красную" карантинную зону могут покинуть еще четыре области. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны в Украине. В четырех областях, которые находятся в "красной" зоне, наблюдают улучшение ситуации с Covid-19. Поэтому они могут выйти из этой карантинной зоны в ближайшие дни.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"Стоит отметить, что улучшение эпидситуации наблюдается в Запорожской, Полтавской, Хмельницкой и Черниговской областях. При сохранении положительной динамики эти регионы могут выйти из" красного "уровня эпидемической опасности уже в течение ближайших дней", - отметил он.

5 мая Житомирщина выйдет из "красной" карантинной зоны. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram. В ней будут применять противоэпидемические мероприятия предусмотрены для "оранжевого" уровня.

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 472 новых случая Covid-19. Среди заболевших 122 ребенка и 22 медработника.

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04
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