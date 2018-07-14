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воскресенье, 15 июля 2018 03:28

Чешский психолог нашел способ, как помочь украинским военным

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Чешский психолог нашел способ, как помочь украинским военным
Психолог и активист Ростислав Прокопьюк является художником-любителем. Фото: gdb.rferl.org

В Праге открылась "Выставка на лестнице" известного в среде украинского меньшинства в Чехии психолога Ростислава Прокопьюк.

На выставке представили картины, созданные автором в течение последних пяти лет, - об этом пишет "Радіо Свобода".

Психолог и активист Ростислав Прокопьюк является художником-любителем, и эта акция направлена ​​на поддержку украинской армии.

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Ростислав Прокопьюк отметил, что на этот раз "решил немного отойти от традиционных галерей и сделать" выставку на лестнице ", попытаться продать свои картины, а заработанные деньги передать военному госпиталю на закупку лекарств".

Выставка живописи Ростислава Прокопьюк открылась в рамках основанного им проекта "Подадим руку Украине". Все вырученные от продажи картин средства будут переданы в фонд этого проекта на закупку лекарств для воинов Украинской армии. В течение вернисажа пока купили один его произведение.

На фестиваль непокоренной нации "Холодный Яр", который проходил 6-8 июля, собрали 61,6 тыс. грн для военных, что были на востоке Украины.

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Дата
15
июля

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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