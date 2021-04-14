Чернобыль в огне: спасатели месяц тушили лесной пожар

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14 апреля 2020 года в Чернобыльской зоне потушили один из самых масштабных пожаров в Украине. Огонь прошелся 11,5 тыс. га, уничтожил 12 сел и нанес убытков на десятки миллионов гривен.

Пожар вспыхнул на западном Чернобыльском радиоактивном следе на границе населенного пункта Народичи и реки Уж ориентировочно в 16:00 4 апреля. Ветер быстро раздул жар в разные стороны более чем на 20 га. Причиной пожара называют действия местных жителей, которые намеренно жгли сухую траву и мусор.

В течение 1-й недели пожар охватил территории Корогодского, Котовского и Денисовецького лесничеств. Сгорели территории бывших сел Лелев, Копачи, Полесское, Грезля, Рудня-Грезлянская, Ковшиловка, Варовичи, Буда-Варовичи, Мартыновичи, Изумрудный, Волхов, Чистогаливка, территория Рыжего леса, закрытый военный город Чернобыль-2, пострадал сам Чернобыль. Пожар не повредил ЧАЭС. Но по оценкам туроператоров, в Чернобыльской зоне было уничтожено огнем 30% туристических объектов.

Огонь пытались потушить спасатели со всей Украины. В частности, на месте работали 500 человек и 110 единиц техники, среди которой 3 самолета и 3 вертолета. Тушение осложнялось повышенным радиационным фоном и порывами ветра, быстро меняли направление. Спасатели работали практически непрерывно, часто ели и отдыхали прямо на траве у автомобилей. С продуктами и водой помогали волонтеры.

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13 апреля огонь прошел станцию ​​Янов и достался Припяти. Пламя было всего в 2 км от хранилища радиоактивных отходов Подлесный. Пожарным удалось не допустить катастрофы и своевременно локализовать возгорание, а вскоре потушить. Помог дождь.

Но вечером 16 апреля из-за сильного ветра снова возник открытый огонь в труднодоступных местах для пожарной и военной техники. Потушить пожар удалось только в начале мая.

Параллельно с Чернобылем вспыхнула Житомирская область. Пламя от пожаров уничтожило не менее 4 тыс. га леса. Огонь также разрушил более 80 домов местных жителей. А село Личманы вообще выгорело полностью и теперь скорее всего напоминает кадры из фильма ужасов.