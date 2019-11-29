Черная пятница: подборка фильмов про моду и шопинг

Фильмы помогут окунуться в атмосферу дня "больших скидок". Фото: blogspot.com

Сегодня наступила "Черная пятница" скидок на обувь, одежду, аксессуары, технику, мебель.

Чтобы окунуться в атмосферу Сегодня.Lifestyle создал подборку фильмов о моде и шопинге.

Главная героиня - молодая женщина является шопоголиком, которая ведет борьбу со своим кошельком и магазинами. Актриса Айла Фишер достоверно сыграла зависимость от шопинга, так как зависимость почти не лечится.

"Вам знакомо это чувство, когда видишь симпатичного парня, и он тебе улыбается, и сердце тает, как масло на горячем тосте? Со мной то же самое, когда я вижу магазин", - говорит главная героиня фильма. Ирония в том, что женщина раздает советы о том, как разумно планировать свой бюджет, но ни разу не придерживалась этих советов сама.

В сериале также немало хороших моментов, но стоит посмотреть фильм. Четверка подруг, которых сыграли Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, бесконечно ходят по магазинам. Любители дорогого красивой обуви будут в восторге от фильма и сериала.

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Комедия рассказывает о том, что скрывается за всем статьям, фотографиями и пробниками в журналах моды? Этот фильм рассказывает о молодой провинциальной девушке, которая устроилась помощницей к редактору одного из самых известных модных журналов. Ей приходится окунуться в неведомый мир и понять, что он не так прост, как ей казалось.

Бену Уиттакер уже за семьдесят, но он не может спокойно сидеть без дела. Мужчина решает наняться стажером в офис интернет-магазина модной одежды. Но коллектив во главе с начальницей Джулс молодой, и они не знают, как правильно реагировать на нового члена команды.

Комедийная драма с Деми Мур и Дэвидом Духовны в главных ролях рассказывает о менеджерах компании, которые проводят скрытую рекламу предметов роскоши, парфюмерии, спортивных и других товаров. Внешне они выглядят как дружная семья: папа, мама, дочь и сын. А на самом деле у каждого из них задача - рекламировать, чтобы новые друзья покупали те же вещи, которыми они сами пользуются.

В каждом новом городе, куда переезжает "семья", взлетают продажи. Мужчины покупают такие же статусные вещи, как у нового соседа. А женщины - покупают омолаживающее косметику, чтобы выглядеть такой же привлекательной и сексуальной, как новая приятельница. Псевдосын и дочь вовсю рекламируют модные среди молодежи гаджеты.

В Украине распродажи "черной пятницы" проводят с 2010-го. В этом году товары со скидками продавать 29 ноября. В этот день магазины ждут ажиотажа покупателей. Однако надо соблюдать определенные правила, чтобы не потратить все деньги и не купить лишнего