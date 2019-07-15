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понедельник, 15 июля 2019 09:18

Церкви Московского патриархата больше не переходят к Украинской ПЦ

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Церкви Московского патриархата больше не переходят к Украинской ПЦ
Украинские церкви Московского патриархата больше не переходят к УПЦ. Фото: ТСН

Украинские церкви Московского патриархата перестали переходить к УПЦ. Последний раз переход состоялся 8 мая.

Тогда к Украинской православной церкви Киевского патриархата присоединилась религиозная община села Новомихайловка Донецкой области, пишет unn.

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За весь период существования УПЦ к ней перешло 520 храмов и 2 кафедральные соборы Московского патриархата.

Украинская автокефалия ничем не отличается от многих автокефалий других поместных церквей. Константинопольский патриархат предоставляет ей помощь исключительно как церковь-мать, рассказал Вселенский патриарх Варфоломей

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Дата
15
июля

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